بحضور المشرف العام على الفريق الأول.. النصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

واصل نادي النصر اليوم السبت تدريباته اليومية على ملعب الرمز استعدادا لمباراة الفريق القادمة أمام الأهلي.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالكريم المنصور.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بالتواجد في الصالة الرياضية المغلقة، أجرى مدرب الفريق روي فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة انطلقت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين أجري لهم تدريبات كروية متنوعة.

واختتم فيتوريا تدريبات الفريق اليوم بمناورة على كامل الملعب.