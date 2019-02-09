” ضحية غير عذراء ” .. قضية اغتصاب تشعل تركيا

أنقرة(صدى):

أثارت قضية اغتصاب طالبة، جدلًا واسعًا في تركيا، خاصة بعدما قال الدفاع عن المتهمين في القضية، إن الضحية ” لم تكن عذراء ” .

واعتبرت جمعيات ونشطاء في مجال حقوق المرأة، أن منطق الدفاع معيبًا وغير مقبول، وذلك في القضية التي أثارت الرأي العام التركي عن اتهام رجلين باغتصاب وقتل زميلتهما المسماة جيت، في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح المتهمان، أنهم كانوا في جلسة سكر مع الضحية التي قفزت من بناية شاهقة بأنقرة، ولا يتذكرا شيئًا مما حدث.

وبيَّن تقرير الطب الشرعي، وجود آثار للعض حول رقبة الضحية كما بعثت برسالة هاتفية تقول فيها إن الرجلين منعاها من مغادرة المكتب، فيما أثبت التقرير وجود آثار الحمض النووي لأحد المعتديين في أظافر الضحية.