بالصور.. زوجة الأب تعذب ابنة زوجها حتى الموت 

بغداد(صدى):

توفيت الطفلة العراقية رهف نصير، في أحد المستشفيات ببغداد بعد تعرضها لتعذيب وحشي على يد زوجة أبيها.

وتفصيلا، تعرضت طفلة عراقية للتعنيف والتعذيب من قبل زوجة أبيها حتي طال جميع أنحاء جسدها، وفقدت الطفلة الوعي نتيجة تعرضها للتعذيب صعقا وكيا بالنار في معظم أنحاء جسمها.

وأدعت زوجة الأب أنها مصابة بحمى، وتحتاج إلى علاج، ولكن عند الكشف لوحظت آثار التعذيب.

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مما دفعهم يطالبون الجهات المعنية بمحاسبة زوجة الأب وتوقيع عقوبة صارمة ضدها كي تكون عبرة لغيرها.