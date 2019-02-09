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  3. مرسيدس تشكر موظفيها على عملهم وتحقيقها رقما قياسيا جديد بمكافأة مالية

مرسيدس تشكر موظفيها على عملهم وتحقيقها رقما قياسيا جديد بمكافأة مالية

مرسيدس تشكر موظفيها على عملهم وتحقيقها رقما قياسيا جديد بمكافأة مالية
برلين(صدى):

زادت مبيعات مرسيدس خلال 2018 لتحقق رقما قياسيا للعام الثامن تواليا، حيث تقدر الزيادة 0.9% وبمبيعات 2,310,185 سيارة دون احتساب علامة سمارت، ولذا تستعد دايملر المالكة لمكافأة موظفيها في ألمانيا.

مرسيدس

سيستلم ما يقرب من 130 ألف موظفي علاوة €4,965 (21.1 ألف ريال) مع راتب إبريل، وهو مبلغ معقول، لكنه أقل من علاوة 2017 التي بلغت €5,700 (24.3 ألف ريال) حيث يتوقف نظام العلاوات السنوية على الأرباح التي قلت من €14.3 مليار (60.85 مليار ريال) في 2017 إلى €11.1 مليار (47.24 مليار ريال) في 2018.

بالنسبة لعلامة سمارت التابعة لمرسيدس فقد انخفضت مبيعاتها خلال 2018 بنسبة 4.6% لتبلغ 128,802 سيارة، وكانت أفضل مبيعات مرسيدس خلال 2018 هي C-Class مرة أخرى حيث بيعت منها 397 ألف سيارة إجمالا.


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