بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب تقع في زلة لسان جديدة خلال حفلها بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

وقعت الفنانة شيرين عبد الوهاب في زلة لسان جديدة خلال حفلها مع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، ضمن فاعليات مهرجان “فبراير الكويت 2019”.

وأوضحت شيرين أن الجمهور أكثره رجال لذلك لم يغنوا معها وانهم لو كانوا نساء كانوا شاركوها الغناء، معتبرة أنّ الرجال قدموا من أجل الفنان عبدالله الرويشد.

وحدث اختلاط في الأمر على شيرين بين عبدالله الرويشد ومحمد عبده، لافة إلى إنّ “الرجالة كثر عشان أبو نورة” ولكن الجمهور صحح لها إنّ عبدالله الرويشد أبو خالد وليس أبو نورة.

وكان شيرين طلبت من الرويشد أن يهتم بصحته واعتبرته “سيد الأغنية الخليجية” وأنّه غالٍ عليها”.