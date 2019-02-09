المملكة ترفض التطبيع الإسرائيلي وصفقة القرن

نايف السالم(صدى):

أوضحت وثيقة سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن المملكة ليس لديها استعداد للتطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى أنها غير موافقة على صفقة القرن التي تعدها الإدارة الأمريكية.

وتسربت الوثيقة، التي وُصفت بالسرية للغاية إلى عدد قليل من السفارات الإسرائيلية حول العالم، ولعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في “الخارجية” الإسرائيلية، إلى أن المملكة لن تقدم الدعم للخطة الأمريكية ما لم تتضمن خطوات تجيب عن المطالب الفلسطينية وتحفظ حق الشعب الفلسطيني كاملاً، وخصوصاً كل ما يتعلق بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

وأظهرت هذه الوثيقة مدي التناقض الكبير مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ المستمرة في الآونة الأخيرة حول إمكانية تطوير العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والخليجية وتقوية العلاقات معها.