خبراء يكشفون تأثير مياه الأمطار على الشعر

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في التجميل ، عن إصابة الشعر للتليف والخشونة والتجعد لدى الفتيات ، إذا تعرض لمياه الأمطار ، حيث يحمل المطر مواد كيميائية وحمضيات وملوثات الهواء والغبار.

كما تسبب برودة الهواء ضعف جذور الشعر والسماح للبكتيريا بالنمو والتكاثر في بيئة رطبة مناسبة، ما يسبب جفاف وتلف الشعر.

وكشف الخبراء عن عدد من النصائح للفتيات إثر تعرض شعرهن لمياه الأمطار .

ومن هذه النصائح :

– غسل الشعر في أسرع وقت ممكن بشامبو مناسب لنوعه.

– تدليك فروة الرأس به مع استخدام الزيوت الغنية بالعناصر الغذائية لتقوية جذور الشعر.