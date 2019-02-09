دراسة: ذكاء الطفل يعود لأمه وراثيا
كشفت دراسة طبية جديدة لمعهد الأبحاث الطبية والصحة العامة في اسكتلندا أن نسبة ذكاء الطفل تعود وراثياً إلى أمه .
وبينت الدراسة التي تم إجرائها على 12 ألف شاب وشابة أن جينات الذاء مرتبطة بالكروموسوم ” x ” والذي تحمله المرأة في صورة ” x x “ويتم نقل أحدهما إلى ابنها أو ابنتها .
لكن الدراسة أكدت أيضاً أن هناك عوامل أخرى تبني ذكاء الطفل كالبيئة العائلية والرعاية والإهتمام بالطفل .
كما أكدت أن الأب يؤثر في ذكاء طفله من خلال التأثير في أنسجة المشيمة خلال فترة الحمل وفي تنمية الدماغ .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12462 ] نشر منذ 24 دقيقة
انشهد😘واذا غبي على مين ياترى🙈😊😁😂