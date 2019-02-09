  • السبت 9

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. دراسة: ذكاء الطفل يعود لأمه وراثيا

دراسة: ذكاء الطفل يعود لأمه وراثيا

دراسة: ذكاء الطفل يعود لأمه وراثيا
إدنبرة(صدى):

كشفت دراسة طبية جديدة لمعهد الأبحاث الطبية والصحة العامة في اسكتلندا أن نسبة ذكاء الطفل تعود وراثياً إلى أمه .

وبينت الدراسة التي تم إجرائها على 12 ألف شاب وشابة أن جينات الذاء مرتبطة بالكروموسوم ” x ” والذي تحمله المرأة في صورة ” x x “ويتم نقل أحدهما إلى ابنها أو ابنتها .

لكن الدراسة أكدت أيضاً أن هناك عوامل أخرى تبني ذكاء الطفل كالبيئة العائلية والرعاية والإهتمام بالطفل .

كما أكدت أن الأب يؤثر في ذكاء طفله من خلال التأثير في أنسجة المشيمة خلال فترة الحمل وفي تنمية الدماغ .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12462 ] نشر منذ 24 دقيقة

انشهد😘واذا غبي على مين ياترى🙈😊😁😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *