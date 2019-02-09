” الخضيري ” يكشف حقيقة شفاء مرضى السرطان في فيديوهات الطب البديل

نايف السالم(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري الباحث في تخصص المسرطنات من الإنسياق وراء مقاطع الفيديو الخادعة التي تروج لشفاء المرضى على يد المعالجين تحت مسمى ” الطب البديل ” .

وأكد “الخضيري ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أن المعالج يقوم بحقن المريض بمادة تخدر مواضع الألم أو يقوم بكي العصب ليفقده الإحساس به وهي مجرد لحظة تعافي وقتي .

وقال : يقوم المريض بالمشي أويحرك ذراعه لعدة ساعات! لكن بعد زوال المؤثر تحدث له كوارث ويصير أسوأ .