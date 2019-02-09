” الخضيري ” يكشف حقيقة شفاء مرضى السرطان في فيديوهات الطب البديل
حذر الدكتور فهد الخضيري الباحث في تخصص المسرطنات من الإنسياق وراء مقاطع الفيديو الخادعة التي تروج لشفاء المرضى على يد المعالجين تحت مسمى ” الطب البديل ” .
وأكد “الخضيري ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” أن المعالج يقوم بحقن المريض بمادة تخدر مواضع الألم أو يقوم بكي العصب ليفقده الإحساس به وهي مجرد لحظة تعافي وقتي .
وقال : يقوم المريض بالمشي أويحرك ذراعه لعدة ساعات! لكن بعد زوال المؤثر تحدث له كوارث ويصير أسوأ .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64758 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله اعلم ,,