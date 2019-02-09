بالفيديو.. محمد رمضان يتحدث عن ابنته: ” عفريتة تمثيل “

القاهرة(صدى):

تحدث الفنان محمد رمضان، عن براعة ابنته ” حنين ” في التمثيل وإتقان الأدوار بشكل مبهر، قائلا إنها ” عفريته فى التمثيل ” ، مضيفا: ” لكن عمرى ما هخليها تمثل علشان نفسي تنجح فى مجال تانى غير التمثيل”.

وأوضح رمضان، خلال حواره مع الفنان أمير كرارة ببرنامج ” سهرانين ” المذاع عبر قناة ON E، أنه يفضل أن ينجح أطفاله فى مجالات عدة، وليس التمثيل فقط، ويجب أن تكون مهنة التمثيل مقتصرة على والدهم فقط، كى لا يصبح أطفاله مثله.

وأبان: ” نفسي يبقى واحد مهندس وواحد دكتور شاطر علشان أحس إنهم كملونى، كمان علشان ماحسش إنى بشوف نفس اللى أنا عملته تانى ” .