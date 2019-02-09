لغز جديد في حياة الأميرة ديانا

لندن(صدى):

كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن لغز جديد في مأساة الأميرة ديانا والتي لا زال الجميع يقف عاجزاً أمام فك طلاسمها رغم مرور سنوات عليها .

وقالت الصحيفة أن الأمير تشارليز زوج الأميرة ديانا منعها من الظهور في البرامج التلفزيونية الخيرية، عام 1987 ، وكان أحدها برنامج تابع لـ”رويال نوكوت” وهي مؤسسة خيرية خاصة جمعت أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني لإنقاذ الأطفال .

وأكدت الصحيفة أنه تم منع الأميرة ديانا التي اشتهرت بالأعمال الخيرية بعدد يقارب 191 عمل بالمدارس والمشافي وغيرهما ، رغم حضور الأمير أدوارد، والأميرة آن، والأمير أندرو، وسارة فيرجسون .

وقال المطرب “توياه ويلكوكس ” والذي شارك في تنظيم الحدث في مقابلة معه : أرادت الأميرة ديانا القيام بذلك، لكن زوجها منعها”.