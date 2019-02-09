مسؤول بـ ” منشآت ” يكشف عن منصة إقراض جديدة ومزايا هامة للمستثمرين

علي القحطاني(صدى):

كشف محمدالمالكي نائب محافظ منشآت للتمويل عن إطلاق منصةً لتسهيل حصول المنشآت على في الربع الثاني أو الثالث من هذا العام بالمشاركة مع عدد من الجهات الإشرافية .

جاء ذلك خلال ملتقى بيبان بالمدينة المنورة ، موضحاً أن “منشآت” أطلقت مبادرة الإقراض غير المباشر بقيمة مليار و٦٠٠ مليون ريال ضمن حزمة تحفيز القطاع الخاص ،كما تم رفع رأس مال برنامج أعمال كفالة لتمويل المنشآت إلى حوالي مليار و٦٠٠ مليون ريال .

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وقال “المالكي” إنه تم رفع حجم الإقراض في بعض منتجات برنامج كفالة ليصل إلى ١٥ مليون ريال للشركة الواحدة .

وأكد أنه تم إنشاء الشركة السعودية للاستثمار الجريء؛ حيث تصل قيمة المبادرة إلى مليارين و٨٠٠ مليون ريال ، والتي تهتم بالإستثمار في الشركات الناشئة والصناديق الإستثمارية والشركات التي تتجه للإستثمار الجرئ والملكية الخاصة .

ودعا “المالكي” المنشآت الناشئة إلى التسجيل في “مبادرة استرداد” التي أطلقتها “منشآت” والتي استفاد منها حوالي ٦٠٠٠ شركة لإسترداد قيمة الرسوم الحكومية والمقابل المالي على العمالة الوافدة ..