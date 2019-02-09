كلوب يكشف حقيقة إراحة المنتخب المصري لمحمد صلاح 

طلال الغامدي(صدى):

قرر المدرب المكسيكي خافيير آغيري إراحة مهاجمه الشاب محمد صلاح من المشاركة في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وعبرت جماهير ليفربول عن سعادتهم الغامرة حيث ينتظر أن يتحصل صلاح على راحة قبيل مواجهتي فولهام وتوتنهام، ولكن أكدت أنه لا نية لدي الجهاز الفني للفراعنة لإراحة صلاح.

ومن جهته، أوضح المدرب الألماني يورغن كلوب: “لم يتواصل معي أي أحد”، لافتا:” محمد صلاح لم يخبرني بشيء، لذا سنرى ما سيحدث”.

ويتأهب ليفربول لمواجهة بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.