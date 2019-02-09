بالصور.. رد قاطع من زوج كارمن سليمان على الساخرين من حذاء أصالة

دمشق(صدى):

قرر الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان مواجهة التعليقات الساخرة التي أمطرت المطربة أصالة بسبب ظهورها بحذاء غريب في صورة جمعتهما .

وكانت الصورة التي تسببت في سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال حفل عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين وسط عدد كبير من النجوم .

وقال “جاد” في تغريدة له : بجد اللي بيحصل على صورة أصاله معايا حاجه في منتهى السماجه و تقل الدم و قمة قلة الأدب .. لو كل واحد يخليه في نفسه و يشوف حاله هنبقى أحسن و الله .. انت مالك هى لابسه ايه في رجلها حاجه سخيفه بجد.. أصاله نجمه كبيره و صديقه عزيزه جداً و ليها مني كل الإحترام .

الجدير بالذكر أن “أصالة” تعرضت لموجة سابقة من السخرية بسبب حذائها أيضاً ، والتي ظهرت به خلال حفل ابنه صاحب قنوات دي إم سي .