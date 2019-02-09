بالصور.. رد قاطع من زوج كارمن سليمان على الساخرين من حذاء أصالة
قرر الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان مواجهة التعليقات الساخرة التي أمطرت المطربة أصالة بسبب ظهورها بحذاء غريب في صورة جمعتهما .
وكانت الصورة التي تسببت في سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال حفل عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين وسط عدد كبير من النجوم .
وقال “جاد” في تغريدة له : بجد اللي بيحصل على صورة أصاله معايا حاجه في منتهى السماجه و تقل الدم و قمة قلة الأدب .. لو كل واحد يخليه في نفسه و يشوف حاله هنبقى أحسن و الله .. انت مالك هى لابسه ايه في رجلها حاجه سخيفه بجد.. أصاله نجمه كبيره و صديقه عزيزه جداً و ليها مني كل الإحترام .
الجدير بالذكر أن “أصالة” تعرضت لموجة سابقة من السخرية بسبب حذائها أيضاً ، والتي ظهرت به خلال حفل ابنه صاحب قنوات دي إم سي .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3879 ] نشر منذ 33 دقيقة
فعلا ناس تافهة