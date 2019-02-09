” فيديو ” بمول الياسمين في جدة يثير جدلا واسعا

جدة(صدى):

أشعل مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لفرقة موسيقية بـ ” مول الياسمين ” بجدة جلاً واسعًا.

حيث رصد ” الفيديو ” الفرقة وهي تعزف الموسيقى وتتجول داخل المول، فيما ترقص أمامهم الراقصة.

كما ظهر بالفيديو المتسوقين وهم يتجولون بجانب الفرقة، ويصوروهم بالجوالات .

وأثار المقطع جدلاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد للفعالية ومعارضين لها.