” فيديو ” بمول الياسمين في جدة يثير جدلا واسعا
أشعل مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لفرقة موسيقية بـ ” مول الياسمين ” بجدة جلاً واسعًا.
حيث رصد ” الفيديو ” الفرقة وهي تعزف الموسيقى وتتجول داخل المول، فيما ترقص أمامهم الراقصة.
كما ظهر بالفيديو المتسوقين وهم يتجولون بجانب الفرقة، ويصوروهم بالجوالات .
وأثار المقطع جدلاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد للفعالية ومعارضين لها.
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 3403 ] نشر منذ 35 دقيقة
اتوقع حتى في اوروبا ماسووها ..
الله يستر من تاليها .
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2644 ] نشر منذ 31 دقيقة
حسبنا الله ونِعم الوكيل
الله يكفينا فيمن أتى بهم وساعد في مجيئهم بماشاء
نعوذبالله أن يلبسنا لباس الجوع والخوف بهذه التصرفات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64754 ] نشر منذ 26 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ، الله يرحمنا برحمته ,,
,, يشهد الله انه لا يرضينا هذا المنظر والتصرفات الغريبه الدخيله ، اللهم اني اعوذ بك مما يفعلون .. آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 21266 ] نشر منذ 25 دقيقة
اللهم آمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 21266 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم ان كان هذا يرضيك والا عليك بمن جلبهم واحرمه من الراحه ليل نهار
فيصل[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 19 دقيقة
وانتوا شفتوا حاقة
لسه بدري بدري
ح يكون هناك خمور لمنهو فوق ١٨ سنه وبتم شربها داخل البار
فقط
وإذا خرجت تسجل عليك مخالفة
وسوف تكون البداية في ثلاث مدن
وقولوا فيصل ما قال؟
الكوارث بدت في الظهور ياعزيزي فيتامين
الغلاء سخط
والقتل انتشر وبدون خوف
والاسلحة بيد المخانيث
والام تقتل ضناها
والمطر صار فياضانات والبنات يهربون من اهاليهم ! ولي بتزوج الخميس يطلق الجمعة كلة راكب ومركوب؟؟
وش عاد تنتظر
غير كلمة لا اله الا الله من شايب
رايح يصلي وشيلات السرابيت تعكر مسامعة
يالله تخارجنا وبس
alfahd42[ عدد التعليقات: 21266 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم ان كان يعلم انه لايرضيك اللهم شل حركته لكي يعلم انك قادر على ان تحرمه البهجه
alfahd42[ عدد التعليقات: 21266 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يصلح الحال ويكفينا شر من فيه شر
زمن الهلاك[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 14 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم وعلى من كان السبب وممن سمح لهم الصاقطين والصاقطات .
اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم عليك بهم فأنهم لايعجزونك
alfahd42[ عدد التعليقات: 21266 ] نشر منذ 11 دقيقة
ودك نقاطع الاسواق اللي يحدث فيها مثل هذه عشان التجار يرفضون اقامة مثل هذه الاحداث في المجمعات
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 6 دقائق
😅😅😅😅🤣🤣😂😂😂😭😭🔥🔥🔥😂🤣😂
شي عمره ما صار ولا إنحمس ولا خطر على بال شليويح