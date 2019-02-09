سيدة في دعوى طلاق: ” زوجي طردني بقميص النوم ليلا “
طلبت سيدة مصرية الطلاق من زوجها بعدما اكتشفت خيانته لها مع فتاة تعرف عليها على مواقع السوشيال ميديا، وعندما واجهته انهال عليها بالضرب المبرح وطردها بقميص النوم ليلا.
وتفصيلا، اكتشفت زوجة خيانة زوجها مع فتاة عبر الفيسبوك، ولم تصمت الزوجة على خيانة زوجها لها فعندما واجهته ضربها وطردها من الشقة واستنجدت بجارتها التي بادرت لمساعدتها وأخذتها في شقتها وأعطتها ملابس كي تستر نفسها.
ولفتت الزوجو في دعوى الطلاق إلى أن زوجها طلب منها الاستعداد لإقامة علاقة حميمة، وبعدها بدقائق تركها وانتقل للغرفة الأخرى، مما جعلها تراقبه من فتحة صغيرة في الباب حتي وجدته ينزع جزءاً من ملابسه، وأيقنت أنه يقيم علاقة مع فتاة على الفيس بوك، وتحسست وفتحت باب الأوضة دون أن يدرى ودخلت وجدته يتحدث مع فتاه عبر الفيديو وهى عارية وبدون ملابس، يقيمان علاقة عبر الفيديو، ولم تستطع التحكم فى نفسها وصرخت، وما كان منه إلا أنه ضربها وطردها من المنزل بقميص النوم، مما جعلها تلجأ لمحكمة الأسرة لتطليقها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64754 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 21266 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
هو رجال مافيه خير
وانتي الله يهديك المفروض ماتتجسسين عليه
كذا انهيتي حياتك معه بدون تفاهم
المفروض حاولتي تتظاهرين بعدم معرفتك بشي وتحاولين تصلحينه اذا عندكم اطفال عشان ماتخرب بيوتكم واطفالكم واذا مااتعدل تهددينه بالبعد عنه
واذا ماصلح تتركينه
alfahd42[ عدد التعليقات: 21266 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله سبحانه وتعالى امرنا بعد التجسس لحكمه هو اعلم بها
أبو فهد[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 11 دقيقة
اعوذ بالله منه يرتكب المحرمات ويطرد زوجته بالليل بقميص النوم هذا ديوث الله لا يبارك له ومن حقها تطلب الخلع منه وانت يالفهد لو كان العكس وهي الي سوت هالشي راح تطلبون التفاهم والاستمرار والأطفال وماادري ايش؟؟؟؟؟ مافي اسهل من الكلام رجال ما فيه خير قلعته 😷😷