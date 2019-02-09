مع بدايته غدا.. ” الحصيني ” يكشف تفاصيل موسم العقارب على أجزاء المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن خبير الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات ” عبد العزيز الحصيني ” عن بدء موسم العقارب غداً الأحد ولمدة 39 يوم مقسمة إلى ثلاثة أنواع هي : ” عقرب السم ” والمسمى بسعد الذابح ، و”عقرب الدم ” المسمى بسعد السعود ، و ” عقرب الدسم ” والمسمى بنصيب ، وغيرها محذراً من لسعات البرد والتي يتميز بها الموسم الذي تم تسميته بالعقارب بسبب ذلك .

ويؤكد الحصيني أن نهاية الفصل تكون ربيعية ، أما على طول بدايته تتسبب الرياح الشمالية والمالية الشرقية في لسعات البرد على جميع مناطق المملكة ودول الخليج .

وتوقع الحصيني استمرار هطول الأمطار المساندة والمتفاوتة من غزيرة إلى خفيفة مع احتمال حدوث سيول ببعض المناطق وذلك على أجزاء من مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والرياض، والقصيم، والشرقية، والباحة، وعسير .