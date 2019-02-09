بعد حظر 2 مليون حساب.. واتساب تتوعد الجميع بنظام رقابي جديد

وكالات(صدى):

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير ” واتسآب ” عن حظر 2 مليون حساب شهير بعد إكتشاف إستخدامها المسئ للحساب بالرسائل المزعجة والغير مرغوب فيها .

ولجأت الشركة إلى ابتكار نظام التعلم الآلي الرقابي لإتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة في مواجهة تلك الحسابات ، حيث يمكنه حذف 20 % من تلك الحسابات المثيرة للمشاكل في وقت التسجيل .

ورصدت الشركة طرق جديدة يستغلها بعض المستخدمين المسيئين مثل القدرة على تشغيل حسابات متعددة على نفس الكمبيوتر حيث يتم الاستعانة بعد ذلك لإرسال البريد المزعج، أو الأخبار المزورة ، محذرة المتورطين من حظر تلك الحسابات .