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بعد حظر 2 مليون حساب.. واتساب تتوعد الجميع بنظام رقابي جديد

بعد حظر 2 مليون حساب.. واتساب تتوعد الجميع بنظام رقابي جديد
وكالات(صدى):

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير ” واتسآب ” عن حظر 2 مليون حساب شهير بعد إكتشاف إستخدامها المسئ للحساب بالرسائل المزعجة والغير مرغوب فيها .

ولجأت الشركة إلى ابتكار نظام التعلم الآلي الرقابي لإتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة في مواجهة تلك الحسابات ، حيث يمكنه حذف 20 % من تلك الحسابات المثيرة للمشاكل في وقت التسجيل .

ورصدت الشركة طرق جديدة يستغلها بعض المستخدمين المسيئين مثل القدرة على تشغيل حسابات متعددة على نفس الكمبيوتر حيث يتم الاستعانة بعد ذلك لإرسال البريد المزعج، أو الأخبار المزورة ، محذرة المتورطين من حظر تلك الحسابات .


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