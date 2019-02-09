إطلاق أعيرة نارية تسفر عن إصابة شخصان بالطائف

الطائف(صدى):

شهدت محافظة الطائف قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية عدة من سلاح رشاش بحوزته داخل محل لبيع أجهزة الجوّالات بأحد المراكز التابعة للمحافظة شمالاً.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة اثنان، أحدهما في حالٍ حرجة والآخر إصاباته بسيطة بعد أن حاول مقاومته.

وعن تفاصيل الحادثة، دخل مواطنًا في بداية الثلاثينات من عمره، محلاً لبيع الجوّالات ودخل في خلافٍ مع شخصيْن؛ أحدهما ” مالك للمحل ” ؛ ليتوجه نحو مركبته الواقفة أمام المحل.

حيث أخذ منها سلاحًا من نوع ” رشاش ” ؛ ليعود مجدّدًا للمحل ودون مقدمات أطلق أعيرة نارية عدة أصابت أحدهما بالمحل، فيما حاولَ الآخر مقاومته ودخل معه في عراك ليتعرّض لإصابات بسيطة، وغادر المحل هاربًا وعاد لاحقاً وسلّم نفسه.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر أن المجني عليه أُصيب بإصابة حرجة أُدخل على أثرها العناية المركزة؛ لمتابعة وضعه الصحي بأحد المستشفيات العسكرية القريبة؛ بينما تعرّض لإصابات بسيطة.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة تسلمت ملف القضية لمتابعتها؛ وذلك لحين اتباع النظام في إحالة أوراقها إلى الجهة المختصة التي ستتخذ الإجراءات النظامية حيال القضية.