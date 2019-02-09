بالفيديو.. حقيقة خلاف محمد رمضان وعادل إمام 

القاهرة(صدى):

خرج الفنان المصري محمد رمضان، عن صمته ليوضح حقيقة ما تردد بشأن وجود خلافات بينه وبين مواطنه النجم عادل إمام، بعدما قام بإزالة اسم “ الزعيم ” من فوق مسرح الهرم خلال عرضه لمسرحيته “ أهلًا رمضان ” هناك.

وأشار محمد رمضان خلال لقائه في برنامج “سهرانين” على قناة “ الحياة ” ، إلى أنه لم يكن سيعرض مسرحيته من الأساس على مسرح “ الهرم ” الذي يُطلق عليه مسرح الزعيم لتقديم عادل إمام مسرحية “ الزعيم ” هناك لمدة 14 عامًا، ولكن صاحب المسرح المنتج وليد صبري عرض عليه أن يقدم مسرحيته الجديدة هناك أفضل لموقعه الإستراتيجي فوافق.

ونفى النجم المصري ما تردد حول أن اسم “ الزعيم ” كان مكتوبًا على المسرح وتمت إزالته، موضحا أن من لا يحب ويحترم عادل إمام فهو بالتالي لا يحترم مصر لأنه رمز للبلد.

وأبان أن علاقته بعادل إمام أصبحت طيبة للغاية، وأصبحت تربطه به وبأسرته صداقة عائلية، مشيرا إلى أنه يواظب منذ فترة على الذهاب والجلوس معه، وأصبح الزعيم يحبه بشدة على عكس ما يتردد.

حيث قال أن عادل إمام مدرسة فنية، ومثل أعلى، له حتى قبل دخوله للفن، لأنه رمز للعمل المسرحي والسينمائي في مصر، مضيفا أنه تعلم منه كيف يتحول الفن من مجرد هواية إلى مهنة حقيقية.