الخدمة المدنية لن تعلن عن وظائف شاغرة هذا العام
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الخدمة المدنية لن تعلن عن وظائف شاغرة هذا العام على غرار ما يحدث سنوياً ، وذلك لإكتفاء الوزارة بمنح صلاحيات التوظيف للوزارات والجهات المختلفة .
ومن المعروف أن الوزارة كانت تعلن سنوياً عن الوظائف الإدارية والتعليمية والهندسية وغيرها ، إلا أن كل وزارة ستعلن عن الوظائف الشاغرة لديها بعد منحها الصلاحيات .
وكانت “الخدمة المدنية ” قد منحت مؤخراً صلاحيات التوظيف لوزارات الصحة، والتعليم، والنقل، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، أسوة بالجهات التي مُنحت تلك الصلاحية في السابق كوزارة العدل .
وتلتزم تلك الوزارات بالشروط التي أقرتها وزارة الخدمة المدنية وهي الإعلان في وسائل إعلام محلية وتحديد شروط كل وظيفة وفقا لأنظمة ولوائح “الخدمة المدنية ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب ماتؤؤموا تروحوا
قاعدين ليه وزارة بالية فاشلة
ظربت من التخلف ردحا من الزمن
والفساد نخر عظمها حتى سحق
واخرها ابن الوزير بالثانوي ياخذ ٢٠٠٠٠الف
يالله قلعة ياوزارة الكأبة والسواد والاحباط
الله لايوفقكم