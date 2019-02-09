نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الخدمة المدنية لن تعلن عن وظائف شاغرة هذا العام على غرار ما يحدث سنوياً ، وذلك لإكتفاء الوزارة بمنح صلاحيات التوظيف للوزارات والجهات المختلفة .

ومن المعروف أن الوزارة كانت تعلن سنوياً عن الوظائف الإدارية والتعليمية والهندسية وغيرها ، إلا أن كل وزارة ستعلن عن الوظائف الشاغرة لديها بعد منحها الصلاحيات .

وكانت “الخدمة المدنية ” قد منحت مؤخراً صلاحيات التوظيف لوزارات الصحة، والتعليم، والنقل، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، أسوة بالجهات التي مُنحت تلك الصلاحية في السابق كوزارة العدل .

وتلتزم تلك الوزارات بالشروط التي أقرتها وزارة الخدمة المدنية وهي الإعلان في وسائل إعلام محلية وتحديد شروط كل وظيفة وفقا لأنظمة ولوائح “الخدمة المدنية ” .