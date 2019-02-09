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بالصورة.. نائبة برلمانية تظهر بملابس فاضحة والمبرر غريب

بالصورة.. نائبة برلمانية تظهر بملابس فاضحة والمبرر غريب
برازيليا(صدى):

تسبب زي النائبة البرازيلية ” آنا باولا دا سيلفا ” أثناء آدائها للقسم بمجلس الشيةخ الإتحادي البرازيلي في جدل عارم بوسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المحلية .

وتعرضت السيناتورة المشهورة في بلادها بـ ” بولينا ” لإنتقادت لاذعة ، بينما أرادت النائبة أن تعطي لزيها مبرر حقوقي قائلة ، أن لباسها هو تذكير للرجال بأن للنساء الحرية في اختيارهن .

وعلى صعيد وسائل التواصل الإجتماعي قال أحد المعلقين “لا يهم ما ترتديه، المهم فقط ما تفعله”، فيما سخر آخر قائلا : هي ارتدت هذا الزي لأنه لا أحد يستطيع أن يقول لها لا، إذ أن ذقون الآخرين على الأرض .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 64738 ] نشر منذ 39 دقيقة

قال من قال // وإن لم تستحِ فااصنع ماتشاء ,,

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