بالصورة.. نائبة برلمانية تظهر بملابس فاضحة والمبرر غريب

برازيليا(صدى):

تسبب زي النائبة البرازيلية ” آنا باولا دا سيلفا ” أثناء آدائها للقسم بمجلس الشيةخ الإتحادي البرازيلي في جدل عارم بوسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المحلية .

وتعرضت السيناتورة المشهورة في بلادها بـ ” بولينا ” لإنتقادت لاذعة ، بينما أرادت النائبة أن تعطي لزيها مبرر حقوقي قائلة ، أن لباسها هو تذكير للرجال بأن للنساء الحرية في اختيارهن .

وعلى صعيد وسائل التواصل الإجتماعي قال أحد المعلقين “لا يهم ما ترتديه، المهم فقط ما تفعله”، فيما سخر آخر قائلا : هي ارتدت هذا الزي لأنه لا أحد يستطيع أن يقول لها لا، إذ أن ذقون الآخرين على الأرض .