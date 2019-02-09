بالصور.. كوينيجسيج تستعد لإطلاق ” سوبركار ” اقتصادية التكلفة

ستوكهولم(صدى):

تستعد كوينيجسيج السويدية لتوسيع تشكيلة سياراتها السوبركار المحدودة والباهظة للغاية بإطلاق موديل منخفض التكلفة، ليساهم في نمو مبيعاتها من نحو 20 سيارة سنويا إلى مئات السيارات، وفقا لتصريح رئيسها كريستيان فون كوينيجسيج.

وأشار كريستيان أن القرار يتماشى مع نمو العلامة التجارية بهامش كبير يستدعي زيادة الإنتاج، خاصة وأن موعد التسليم على سيارات الشركة يمتد لسنوات، وهو ما يمكن تحقيقه بإنتاج سوبركارز حصرية بأسعار منخفضة قليلا، بنحو 1 مليون دولار (3.75 مليون ريال).

ويبدو أن الشراكة المعلنة مؤخرا بين كوينيجسيج مع NEVS الصينية -مالكة SAAB- سيكون لها بصمة في السوبركار وربما في جانب الأداء، إذ صرح كريستيان أن السيارة ستكون هايبرد بمحرك بلا عمود كامات.

من المتوقع أن تصل سيارة كوينيجسيج إلى السوق بحلول 2020 بمظهر يشبه ويختلف في نفس الوقت عن سيارات العلامة الحالية، حيث يرى كريستيان أنها ستسد فجوة في السوق وأن تكون رياضية على قدر عالي من الكفاءة.