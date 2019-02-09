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سامسونج تتخطى التوقعات في قلم Note الجديد

سامسونج تتخطى التوقعات في قلم Note الجديد
وكالات(صدى):

أعلنت ” سامسونج ” عن تسجيل براءة إختراع جديدة ، تمثل مفاجئة لعشاق هواتف Galaxy Note ، حيث ستلحق كاميرا الهاتف بالقلم الذكي الذي سيمكن المستخدمين من التقاط الصور السيلفي .

وعلى أثر ذلك ستغطي الشاشة كامل الواجهة الأمامية ، بينما يُزود الهاتف بفتحات خاصة لتخزين القلم الإلكتروني الذي يتميز بنظام بصري متطور، ومستعرض للكاميرا، ومفتاح وجهاز للتحكم .

ولم يتم الإعلان بعد عن اسم الهاتف المزود بالقلم الكاميرا ،وفي الوقت نفسه ستعلن الشركة عن طرح هاتفها الجديد Galaxy A90 بكاميرا Pop-up خلال الأسابيع القليلة المقبلة .


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