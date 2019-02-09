تطورات جديدة في قضية شركة الوقود والناقل الجوي بجدة

نايف السالم(صدى):

رفضت المحكمة التجارية في جدة طلب شركة متخصصة في وقود الطائرات احتجاز طائرات ناقل جوي دولي، لعدم الإضرار بعملاء الناقل من المسافرين.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الناقل تخلف عن سداد تكاليف تعبئة الطائرات بالوقود بنحو 8 ملايين ريال لمصلحة الشركة.

وكانت الشركة المتخصصة تقدمت بطلب للمحكمة بإصدار قرار يسمح باحتجاز أي من طائرات الناقل الجوي ومنعها من الطيران لضمان سداد المديونية التي وقع فيها نزاع بين الطرفين، ورأت شركة الوقود أن التأخر في إصدار القرار يهدد الشركة بعدم الحصول على حقوقها، قبل أن يقوم الناقل بإغلاق نشاطه في المملكة ومغادرتها.

ورأت المحكمة أن المديونية ينظر فيها في قضية أخرى، وفي حال ثبوتها فإن الحق فيها خالص للمدعية (شركة الوقود) على المدعى عليها (الناقل الجوي)، بينما إجراء حجز أي من الطائرات التابعة للناقل والتي تصل إلى مطارات المملكة يترتب عليه ضرر متعدٍّ.