  • السبت 9

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. عقب مباراة الأهلي المصري وحرس الحدود.. ” آل الشيخ ” يطرح هذا التساؤل

عقب مباراة الأهلي المصري وحرس الحدود.. ” آل الشيخ ” يطرح هذا التساؤل

عقب مباراة الأهلي المصري وحرس الحدود.. ” آل الشيخ ” يطرح هذا التساؤل
نواف السالم(صدى):

طرح مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، تساؤلاً عقب مباراة الأهلي المصري و حرس الحدود.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” هل الحكم الخامس في مباراة اليوم بيشتغل في أكاديمية أحد الأندية ؟.. هل هذا صحيح ” ، كما نشر صورة مُرفقة بالتعليق.

وتمكن الأهلي المصري من الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد؛ بهدف حمدي فتحي.

يُذكر أن المباراة شهدت إلغاء هدف لحرس الحدود في الشوط الأول، وذلك بقرار من الحكم الخامس حسن السندبيسي في هذه المباراة.


الوسوم:,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4795 ] نشر منذ 56 دقيقة

يجب محاسبة كل من يقوم باهدار بيت المال

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 28 دقيقة

هالحين
هو ناديك اسمه بامبرز
ولا براميل
اذا ما بك ك المصاريه ما اكون انا فيصل
يافغرة القايلة

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 27 دقيقة

*بكوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *