حريق يقتل 3 أطفال ويلتهم 25 منزلا في منطقة عشوائية جنوب الفلبين

مانيلا(صدى):

قال ضابط من إدارة الإطفاء اليوم: ” إن حريقًا اندلع بأحد الأحياء الفقيرة في مدينة جنوب الفلبين، تسبب في قتل ثلاثة أطفال، والتهم 25 منزلاً.

وأضاف مسؤول الإطفاء أن الأطفال، أعمارهم 3 و 8 و 10 أعوام، كانوا نائمين داخل منزل بمدينة ماتي، في إقليم دافاو أورينتال، على مسافة 1025 كيلومترًا إلى الجنوب من العاصمة الفلبينية مانيلا، عندما اندلع الحريق.

وتم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحريق، الذي أتى أيضًا على نحو 25 منزلاً، وأدى إلى تشريد 125 شخصًا.