بعد الفيديو الفاضح.. ” شاليمار شربتلي ” : زوجي برئ وسنقاضي كل من يشوهه

القاهرة(صدى):

على الرغم من الأخبار المتداولة التي تطارد المخرج المصري الشهير خالد يوسف بشأن فيديو جنسي فاضح وانفصاله عن زوجته الفنانة شاليمار شربتلي ، إلا أنها نفتها جميعاً مؤكدة تمسكها به .

وأكدت “شربتلي ” أن زوجها لم يسافر إلى خارج بلاده هرباً من ملاحقة الشرطة وإنما لقضاء عطلة منتصف العام وإنهاء بعض الأعمال على أن تعود الأسرة قريباً .

وقالت في تصريحات لها : زوجي برئ وسنقاضي كل من يشوهه، والدولة فيها قانون، وسنعود بعد انتهاء عطلتنا ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، فزوجي حر وربنا كبير .

وكانت شرطة الآداب قد ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعد تداول مقطع فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير .