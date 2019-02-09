” الشورى ” يصوت على ضوابط لحماية الموقوف خدماتهم

علي القحطاني(صدى):

يصوت مجلس الشورى توصية تبنتها لجنة الشئون الإسلامية والقضائية لوزارة العدل تطالب بتوفير لجان بمحاكم التنفيذ لمراجعة الأضرار الواقعة على المنفذ عليهم فيما يخص إيقاف الخدمات الحكومية للمتعثرين في السداد وذلك منعاً للضرر الواقع عليهم وعلى أسرهم .

وأكد العضو المتقدم بالتوصية عبد الله السفياني بالإشتراك مع العضوين عبد المحسن آال الشيخ وحنان الأحمدي ، أن الوزارة بالفعل أصدرت تعميم بذلك ولكنه لم يفعل بالشكل المطلوب .

وطالب الأعضاء بتحديد ضوابط للإيقاف بحيث لا يتضرر التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية، أو ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود، وأن يكون بأمر قرار قضائي .

وانتقدوا الجهات التنفيذية التي لا تزال تطبق إيقاف الخدمات بشكل ألحق الضرر بالأفراد وأسرهم؛ ولا تلتزم فعلياً بهذه التعليمات، وتقوم بالإيقاف الفوري لخدمات أساسية مثل الحساب البنكي وشهادة الميلاد والجوازات، وغيرها، وقد يصدر بحق الفرد منع من السفر وغيره من الأضرار .

كما تطالب اللجنة الوزارة بتضمين تقريرها السنوي المقبل عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة ، ونشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك .

ودعت اللجنة إلى المسارعة بشغل الوظائف الشاغرة لدى الوزارة والتي بلغت 8125 وظيفة، وإعادة النظر في خطة الوزارة لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتحديد فترات زمنية لقياس نسبة ما تم إنجازه .