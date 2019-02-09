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تغريدة جديدة لأحد القيادات الحوثية تفضح الدعم القطري للمليشيات باليمن

تغريدة جديدة لأحد القيادات الحوثية تفضح الدعم القطري للمليشيات باليمن
فهمي محمد(صدى):

كشفت تغريدة جديدة لأحد قيادات جماعة الحوثي في اليمن النقاب عن الدعم القطري للميليشيات في اليمن، حيث مازالت الدوحة تواصل دعمها للجماعة الإرهابية بالمال والسلاح.

وتفصيلا، أشار القيادي الحوثي خلال تغريدته إلى العلاقة القديمة بين الحوثيين وقطر.

وعرض القيادي الحوثي في تغريدة صورة لوفد الحوثيين عقب نزوله من الطائرة بعد مفاوضات أجراها في الدوحة.


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