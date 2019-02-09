المسند يتوقع استمرار الحالة المطرية على عدة مناطق في المملكة

سالم المطيري(صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية لليوم الرابع على التوالي بعدة مناطق في المملكة.

ولفت المسند عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”حالة مطرية لليوم الرابع و نطاق التأثير اليوم متوقع أن يشمل أجزاء من مناطق جنوب الحدود الشمالية وشرق المدينة وحائل والقصيم والزلفي وشمال المنطقة والشرقية و سدير و الوشم و ربما غرب منطقة الرياض و الكويتهه”.