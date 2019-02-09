زوجة في دعوى خلع : ” خيّرني بين الفياجرا النسائية أو الزواج بأخرى “
لم يمنعه وقار سنه ومهنته من التخلي عن أفعاله الصبيانية ليدفع بأسرته إلى طريق الهاوية بعد أن لجأت زوجته لرفع دعوى خلع ، إنها إحدى الحكايات التي يندى لها الجبين بمحاكم الأسرة المصرية .
وتفصيلاً فقد لجأت زوجه أربعينية مريضة بالسكر ولديها من الأبناء ثلاث صبيان مابين 19 ، و13 عام إلى رفع دعوى خلع من زوجها المُعلم البالغ من العمر 59 عام ، بعد أن خيرها بين تناول الفياجرا النسائية أو الزواج عليها بفتاه تصغره بـ20 عام .
وتقول الزوجه أنها لم تحرمه حقوقه الزوجية ولكنه فرط في طلبها بعد تناول المنشطات الجنسية منذ 5 أعوام ، الأمر الذي صعّب عليها مجاراته ، خاصة مع ظروفها الصحية .
وأضافت بعد ظهور دعاية للفياجرا النسائية طالبها بتناولها لكنها رفضت الإمتثال له وطالبته بالتفكير العقلاني من أجل أبنائه وصحتها ، فيما تمسك بإعتزامه على الزواج ، لتقرر الزوجة الإنفصال عنه بعد زواج 20 عام حرصاً على ما تبقى من كرامتها على حد قولها .
فيصل[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 40 دقيقة
اذا ما تكيف
من حقة البحث عن من يكيفة
والرجال جاك بالوجهه الشرعي
وخلصنا
قال ما يستحي المسن!
ليش يوم يطالب بتفعيل قدراته
مافيك حيل ولا تبغي يكون فيك حيل
ح يتزوج الراجل وهذا الي طلبة بالظبط
وين العيب وين الغلط