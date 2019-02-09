زوجة في دعوى خلع : ” خيّرني بين الفياجرا النسائية أو الزواج بأخرى “

القاهرة(صدى):

لم يمنعه وقار سنه ومهنته من التخلي عن أفعاله الصبيانية ليدفع بأسرته إلى طريق الهاوية بعد أن لجأت زوجته لرفع دعوى خلع ، إنها إحدى الحكايات التي يندى لها الجبين بمحاكم الأسرة المصرية .

وتفصيلاً فقد لجأت زوجه أربعينية مريضة بالسكر ولديها من الأبناء ثلاث صبيان مابين 19 ، و13 عام إلى رفع دعوى خلع من زوجها المُعلم البالغ من العمر 59 عام ، بعد أن خيرها بين تناول الفياجرا النسائية أو الزواج عليها بفتاه تصغره بـ20 عام .

وتقول الزوجه أنها لم تحرمه حقوقه الزوجية ولكنه فرط في طلبها بعد تناول المنشطات الجنسية منذ 5 أعوام ، الأمر الذي صعّب عليها مجاراته ، خاصة مع ظروفها الصحية .

وأضافت بعد ظهور دعاية للفياجرا النسائية طالبها بتناولها لكنها رفضت الإمتثال له وطالبته بالتفكير العقلاني من أجل أبنائه وصحتها ، فيما تمسك بإعتزامه على الزواج ، لتقرر الزوجة الإنفصال عنه بعد زواج 20 عام حرصاً على ما تبقى من كرامتها على حد قولها .