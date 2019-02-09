بالصور.. مواطنات يقتحمن مجال العمل في ” الكافيهات “
أقدمت مجموعة من الفتيات في جازان على اقتحام مجال العمل في تقديم الطعام والشراب في الكافيهات، دون الالتفات لنظرات المجتمع.
وعملت الفتيات كمضيفات، بهدف اكتساب خبرة ودخلًا ماديًا، إلى جانب شغل وقت فراغهن، ساعيات لتقديم أفضل الخدمات بأسلوب راقي.
وأوضحت صاحبة إحدى الكافيهات أنها جهزت مشروعها الخاص من المكافأة الجامعية، مشيرة إلى أن المشروع لاقى نجاحًا، خاصة أنه لا يتعارض مع العادات والتقاليد بالمنطقة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23480 ] نشر منذ 46 دقيقة
المجتمع ونظراته ما تنفع احد ولاهم فالحين الا في الانتقاد والاعتراض
الله يوفقهن ويرزقهم المال الحلال و يحفظهن من كل شيطان
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 29 دقيقة
ابكتن حاطه صوره محمد عبده…
على كل حال الشيخ ملقاط متواجد حاليا بجيزان ..وعونه مني مستعد أعزف الربابه للحيريم الي يتقهون…بس بشرط ما وحده يطير عقله من شوفتي وتخم ملقاط لصدرها…