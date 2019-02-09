بالصور.. مواطنات يقتحمن مجال العمل في ” الكافيهات “

تركي السالم(صدى):

أقدمت مجموعة من الفتيات في جازان على اقتحام مجال العمل في تقديم الطعام والشراب في الكافيهات، دون الالتفات لنظرات المجتمع.

وعملت الفتيات كمضيفات، بهدف اكتساب خبرة ودخلًا ماديًا، إلى جانب شغل وقت فراغهن، ساعيات لتقديم أفضل الخدمات بأسلوب راقي.

وأوضحت صاحبة إحدى الكافيهات أنها جهزت مشروعها الخاص من المكافأة الجامعية، مشيرة إلى أن المشروع لاقى نجاحًا، خاصة أنه لا يتعارض مع العادات والتقاليد بالمنطقة.