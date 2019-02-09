قبل أن يتزوج الثانية..سيدة تخدر زوجها وتحاول التخلص منه

القاهرة(صدى):

كشف زوج مصري، عن عدوانية زوجته، وخلافاتها الحادة معه دائمًا، ما اضطره للبحث عن زوجة أخرى.

ويقول الزوج: ” جبروت زوجتي دفعها للتخطيط للتخلص مني بسبب نيتي الزواج من أخرى، لإصابتها بمرض في الرحم يمنعها من الإنجاب منذ ولادة طفلتنا البالغة 11 سنة، وفي سبيل ذلك قامت تخديرى تمهيدا لقتلي “.

وأضاف: ” تواصلت قبل الحادث مع والدتي هاتفيا وشكوت لها من تهديد زوجتي لي وافتعالها شجارا، وطلبت منها أن تأتي برفقة أهل زوجتي حتى نعقد جلسة عرفية ونتوصل لحل وهو ما نجدنى بعد أن كادت أن تفتك بي ” ،حيث قامت والدته بكسر باب الشقة ووجدته ملقيًا على الارض فاقدًا الوعي.

وذكر الزوج أن خلافات حادة جمعت بينه وزوجته، اشترى بسببها منزلا آخر للزواج فيه من سيدة أخرى بناء على موافقتها، ولكنها اعترضت على العروس لغيرتها من امتلاكها قدرا كبيرا من الجمال، وبدأت فى إفشال الزيجة.

وأضاف: ” طلقتها بعد الواقعة وأخذت طفلتس بناء على تنازلي عن البلاغ بمحاولة قتلي وكتابتها تنازلا عن حضانة الطفلة ومساومتي على أخذ كل حقوقها إضافة لمبلغ مالي كتعويض لها ولكنها تراجعت بعد شهور عن الاتفاق وخطفت الصغيرة، وبدأت في ملاحقتي بالبلاغات الكيدية “.