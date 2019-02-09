ضاحي خلفان: الله يعين أهلنا في قطر على بلواهم

طلال الضوي(صدى):

أعرب ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم السبت، عن تعجبه من حال الذباب الإلكتروني للحمدين، والحملات التي يشنها ضد بلاده في كل أمر حتى إن كان لا يعنيهم.

وقال خلفان: ” من غرائب وعجائب الذباب الالكتروني للحمدين الذي يشن حملات في وسائل التواصل الاجتماعي علينا أنه يشتمنا ليل نهار، حتى لو ما نعنيهم بشئ ” .

وتابع: ” ربى فيصل القاسم وجمال ريان في الدوحة جيل من الشباب فاقد القيم ” ، مضيفًا : ” الله يعين اهلنا في قطر على بلواهم ابتلوا بمرتزقة، وضاقت صدور اهلنا في قطر من تصرف الحمدين ” .