ضاحي خلفان: الله يعين أهلنا في قطر على بلواهم
أعرب ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم السبت، عن تعجبه من حال الذباب الإلكتروني للحمدين، والحملات التي يشنها ضد بلاده في كل أمر حتى إن كان لا يعنيهم.
وقال خلفان: ” من غرائب وعجائب الذباب الالكتروني للحمدين الذي يشن حملات في وسائل التواصل الاجتماعي علينا أنه يشتمنا ليل نهار، حتى لو ما نعنيهم بشئ ” .
وتابع: ” ربى فيصل القاسم وجمال ريان في الدوحة جيل من الشباب فاقد القيم ” ، مضيفًا : ” الله يعين اهلنا في قطر على بلواهم ابتلوا بمرتزقة، وضاقت صدور اهلنا في قطر من تصرف الحمدين ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23480 ] نشر منذ 31 دقيقة
هذا نظام عميل لاصهاينه يديره عزمي بشاره الصهيوني وحمد بن جاسم الخسيس
فيصل[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 20 دقيقة
والله انهم ارقى شعب في العالم من حيث الدخل والصحة والتعليم والعدالة
حتى الخطوط القطرية يحلم الواحد يركب فيها حتى منتخبهم هزم اليابان اكبر هزيمه منذ ٣٠ عاما من منتخب اسيوي واحنا جالسين نعاير مثل الحريم للاسف
بلاعزمي وبلا عظمي والسياسة لها اجندتها
الله يحلها نسمع شىء ونشوف اشياء
شر البلية مايظحك
وصلى الله وبا رك
hamad[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 8 دقائق
خلك مع البابا والهندوس واترك الناس فى حالها ياوجه البعر