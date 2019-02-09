طبيب البيت الأبيض يكشف عن الحالة الصحية لترامب

واشنطن(صدى):

أعلن طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الحالة الصحية له، مؤكدًا أنها جيدة جدا، وذلك بعد فحص استمر أربع ساعات في مستشفى والتر ريد العسكري.

وقال طبيب البيت الأبيض” شين كونلي ” : ” على الرغم من أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على التقارير والتوصيات يسعدني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة بحالة صحية جيدة جدا وأتوقع أن يبقى كذلك خلال فترة رئاسته وبعدها ” .

وأكد الطبيب خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أن لترامب جينات جيدة جدا، وأنه قادر على تولي مهامه ” ، قائلا: ” أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه “.

وكشف عن النقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي وهي أن على الرئيس الأمريكي أن ينتبه لوزنه (108 كلغ وطوله 1,90 سم) وأن يمارس تمارين رياضية.