تكريماً لسالا.. نانت الفرنسي يحجب الرقم 9 للأبد

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي نانت الفرنسي، أمس الجمعة، حجب القميص رقم 9 بعد تأكد وفاة لاعبه الأرجنتيني إيمليانو سالا، الذي تم التعرف على جثته، مساء الخميس.

وقررت رابطة الدوري الفرنسي، أن كل مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية، ستشهد دقيقة مخصصة للتصفيق قبل انطلاقها، من أجل تكريم اللاعب الراحل إيمليانو سالا.

وقالت ناتالي بوي دي لا تور، رئيسة رابطة الدوري الفرنسي في بيان: ” اليوم وفي كل مباريات مطلع الأسبوع سنتحد جميعا لتكريم إيميليانو قبل انطلاق المواجهات “.

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