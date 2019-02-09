تكريماً لسالا.. نانت الفرنسي يحجب الرقم 9 للأبد
أعلنت إدارة نادي نانت الفرنسي، أمس الجمعة، حجب القميص رقم 9 بعد تأكد وفاة لاعبه الأرجنتيني إيمليانو سالا، الذي تم التعرف على جثته، مساء الخميس.
وقررت رابطة الدوري الفرنسي، أن كل مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية، ستشهد دقيقة مخصصة للتصفيق قبل انطلاقها، من أجل تكريم اللاعب الراحل إيمليانو سالا.
وقالت ناتالي بوي دي لا تور، رئيسة رابطة الدوري الفرنسي في بيان: ” اليوم وفي كل مباريات مطلع الأسبوع سنتحد جميعا لتكريم إيميليانو قبل انطلاق المواجهات “.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43777 ] نشر منذ 44 دقيقة
أهم شي حرف(S)ماتحجبونه
هذا بداية أسمي
وأنا مازلت حي أرزق😉
🤗🤗🤗🤗🤗
alfahd42[ عدد التعليقات: 21250 ] نشر منذ 36 دقيقة
تبرعوا لاهله اذا صادقين وش ينفع التصفيق وهو ميت