مسيرات حاشدة في باريس تطالب بالإطاحة بنظام الملالي

باريس(صدى):

نظم آلاف من أنصار المعارضة الإيرانية في باريس، أمس الجمعة، مظاهرات للمطالبة بتغيير نظام الملالي الممتد منذ 40 عاما بعد الثورة التي أطاحت بالملكية.

وانضم إلى المتظاهرين مجموعة من المتحدثين قبيل المسيرة، من سياسيين فرنسيين سابقين وحاليين إلى رئيس وزراء جزائري سابق ومعارض سوري.

وحملت الحشود المتظاهرة ملصقات لصورة زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي ومؤسسها مسعود رجوي الذي لم يشاهد منذ 2003 في العراق، ويعتقد على نطاق واسع أنه اغتيل على أيدي النظام الإيراني.