السجن المؤبد لكندي قتل 6 مصلين في مسجد بكيبيك

أوتاوا(صدى):

أصدرت محكمة في مقاطعة كيبيك الكندية، حكما بالسجن المؤبد، بحق شاب كندي أدين بقتل ستة مصلين في مسجد كيبيك في يناير 2017.

ويعتبر هذا الهجوم أسوأ هجوم على مركز ديني إسلامي في الغرب، وطالب محامو الاتهام بأن تكون مدة السجن 150 عاما لتشكل رادعا، لكن القاضي حكم بالمؤبد على ألا تقل مدته عن 40 عاما.

وأكد القاضي في حكمه على أن الجاني ” الكسندر بيسونيت ” تحرك بدافع الحقد الدفين إزاء المهاجرين المسلمين، ولن يكون بإمكانه طلب إطلاق سراح مشروط قبل بلوغه السابعة والستين من العمر.

وكان أحد المسلمين الذين نجوا من الهجوم الذي استهدف المسجد، روى اللحظات الأولى للمذبحة، موضحًا أنها تمثلت في ذعر وصرخات ودعوات تضرع تسابق أصوات الرصاص.

وأشار إلى أن أول ما لفت أنظارهم صيحة ” الله أكبر” التي جاءت من ناحية مدخل المسجد، موضحًا أن المهاجم بعد ذلك أطلق سيلا من الطلقات العشوائية مع شخص آخر باتجاه المصلين، لافتا إلى أن نبرة صوت الشخص تؤكد بأنه لم يكن مسلما لأنها مختلفة عن شخص يتكلم العربية أو يمكنه قراءة القرآن.