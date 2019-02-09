  • السبت 9

    فبراير

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  3. طائرة تعجز عن الهبوط بسبب الطقس العاصف

طائرة تعجز عن الهبوط بسبب الطقس العاصف




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