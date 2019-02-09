تسجيل صوتي لكاظم الساهر يحسم الجدل حول تغيير اسم عائلته

أميرة خالد(صدى):

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر، تسجيلا صوتيا ،لحسم الجدل المثار حو طلبه تغيير لقبه.

وقال كاظم الساهر خلال التسجيل الصوتي: ” صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت عني خبر تغيير لقبي، وبحكم علاقتي الطيبة بكم أحب أوضح الأمور بنفسي.. في الحقيقة أن اسمي في القيد العام هو كاظم جبار إبراهيم السامرائي، بينما في الأحوال المدنية كاظم إبراهيم جبار فقط، وفي الأوراق الرسمية في الخارج كاظم جبّار الساهر، الأمر الذي يعني مشكلة كبيرة لعدم تطابق الأسماء “.

وأضاف: ” أرفض ذكر تفاصيل كثيرة عن هذا الأمر، لكن هناك معاملات رسمية في الخارج متوقفة بسبب ذلك منذ عام، وطلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تفيد بأن كاظم جبار إبراهيم، هو نفسه كاظم جبار الساهر لكن دون جدوى، واتصلت بالمحامي الخاص بي الذي أكد أن الحلَّ في إضافة كلمة الساهر إلى الاسم ” .

وتابع: ” الموضوع حبر على ورق فقط، ويتمثل فقط في إضافة كلمة الساهر، وهذا اللقب معي منذ 30 عامًا، وأنا لا أقصد أي إساءة لأحد، ولا أنسى من أين أتيت، وادي حجر، الموصل، مدينة الحرية، وكنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي بالقلب والروح، ابن سيد جبار، والعظيمة نورية علي، أنا ابن العراق، وأعتز بكل عشائر العراق، وأقولها بكل فخر واعتزاز، ولي الشرف أن أنال منكم هذا الاهتمام، وأعتذر إذا كان هذا الأمر تسبب في ألم لأحد، والموضوع حبر على الورق، أما الأصل فأنا ابن بلاد الرافدين ” .