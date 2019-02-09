تركي آل الشيخ ينشر صورة تجمعه بالزعيم عادل إمام

علي القحطاني(صدى):

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل شيخ، صورة حديثة تجمعه مع الفنان المصري الكوميدي عادل إمام.

ويأتي ذلك بعد إعلان هيئة الترفيه عن توقيع مذكرة تفاهم مع ممثلّ شركة ” تروموشون ميديا برودكشن ” المخرج والمنتج رامي إمام تم الاتفاق خلالها على أن يكون هناك ظهور خاص للفنان عادل إمام كضيف شرف بعمل فني من إنتاج الشركة.

يذكر أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لـ 5 مسرحيات كوميدية و تراجيدية ببطولة أبرز نجوم الفن المسرحي المصري، وحفلات غنائية، وأفلام سينمائية، ومهرجانات شعبية.

اقرأ أيضًا: