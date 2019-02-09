زوران يمنح لاعبي الهلال راحة اليوم

نواف السالم(صدى):

منح زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، االلاعبين، اليوم السبت راحة، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء غد الأحد بمران مغلقٍ تحضيرا لمواجهة القادسية.

ومن المقرر أن يستضيف استاد جامعة الملك سعود مباراة الهلال والقادسية، يوم الثلاثاء القادم، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الزعيم هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على استاد نادي الباطن.