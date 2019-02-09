بالفيديو..مخرج مصري يخرج عن صمته معلقًا على اتهامه في ” الفيديوهات الإباحية “

القاهرة(صدى):

تزامنًا مع الجدل المثار حول تورط المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، في فضيحة ” فيديوهات إباحية ” ،مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، علق يوسف بأنه يتعرض لحملة تشويه ممنهجة، بسبب رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا داخل البرلمان المصري.

وأكد يوسف أنه لم يهرب خارج مصر، مشيرًا إلى وجوده في باريس لقضاء إجازة مع زوجته وابنته منذ الأول من فبراير أي قبل اتخاذ إجراءات القبض على الفنانتين.

وصرح بأنه تقدم ببلاغات رسمية للنائب العام المصري عام 2015، تحدد القائمين على نشر الفيديوهات، دون أي تحرك بعد ما يقرب من أكثر من ثلاث سنوات ونصف ثم فجأة تحركت مباحث الآداب ضده قائلا: ” ما يحدث هو أسلوب شديد الانحطاط لتصفية حسابات سياسية ” .

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت مساء الجمعة بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديوهات إباحية.

واعترفت الفنانتان بزواجهما عرفيًا وممارسة الجنس مع خالد يوسف تلبية لطلبه، بهدف سعيهما للمشاركة في أعمال فنية.

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