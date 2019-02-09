غموض في العثور على فتاة ” مشنوقة ” داخل منزلها

فهمي محمد(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج جنوبي اليمن، على فتاة 17 عامًا، مشنوقة داخل منزلها بمديرية الحوطة مساء أمس الجمعة.

ووجدت الشرطة الفتاة في حالة شنق بقطعة من الملابس على مروحة بإحدى غرف المنزل، ومن المرجح أن تكون الفتاة أقدمت على الانتحار.

ولم تتكشف الأسباب الحقيقية وراء شنق الفتاة، وملابسات الحادثة ما زالت يشوبها الغموض.

وباشرت الشرطة والبحث الجنائي مهامها على الفور وحرزت المنزل ومقتنيات الفتاة، للتحقيق في أسباب الواقعة.