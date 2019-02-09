بالصور..رصاصة طائشة تخترق سقف منزل ونجاة الأسرة بأعجوبة

تركي السالم(صدى):

في مشهد لم يعد بجديد على محافظة صامطة بجازان، اخترقت رصاصة طائشة سقف منزل مواطن، مسببة رعب كبير للأسرة بأكملها.

ونجت أسرة المواطن من الطلقة بأعجوبة، وتم تبليغ الجهات المعنية، واتخذت الإجراءات اللازمة لتحديد مصدر الطلقة.

وأشار المواطن إلى وجود حفل زفاف في قرية مجاورة لمنزله، مرجحًا أن يكون هو مصدر الطلقة التي اخترقت سقف منزله.

يذكر أن تعليمات وزارة الداخلية المبلَّغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدي بحزم لظاهرة إطلاق النار في الأعراس، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق المخالفين حفاظًا على الأرواح والممتلكات.