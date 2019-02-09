طارق النوفل: هدف الهلال الثالث محبط لكنه صحيح 100%
أكد الإعلامي طارق النوفل، أن هدف الهلال الثالث في مرمى الباطن، محبط للمنافسين جميعًا لكنه صحيح 100%.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” هدف الهلال الثالث قاتل بعد حالة الطرد وفي وقت حرج من عمر المباراة بالفعل محبط للمنافسين جميعاً ولكنه صحيح 100% ، هذه كرة القدم وهذي حلاوتها ومرارتها عليك ان تتقبلها كما هي ” .
وكان الفرنسي قوميز، قد أحرز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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