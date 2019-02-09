طارق النوفل: هدف الهلال الثالث محبط لكنه صحيح 100%

ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي طارق النوفل، أن هدف الهلال الثالث في مرمى الباطن، محبط للمنافسين جميعًا لكنه صحيح 100%.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” هدف الهلال الثالث قاتل بعد حالة الطرد وفي وقت حرج من عمر المباراة بالفعل محبط للمنافسين جميعاً ولكنه صحيح 100% ، هذه كرة القدم وهذي حلاوتها ومرارتها عليك ان تتقبلها كما هي ” .

وكان الفرنسي قوميز، قد أحرز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

اقرأ أيضًا: