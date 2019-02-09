إنقاذ طفلًا يمنيًا من الغرق في أبحر

نايف السالم(صدى):

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة، طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، يمني الجنسية، من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر.

وتفصيلًا، قال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، الرائد فارس بن مسفر المالكي، بإنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع شاهدت طفلًا يتعرض لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه، وتبين أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وناشد المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، جميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم.