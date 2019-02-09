بالصور.. فقدان غواصان في عرض البحر بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تمكن حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة، من إنقاذ غواصين فقدا في عرض البحر.

وتفصيلًا، قال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، الرائد فارس بن مسفر المالكي، إنه ورد لهاتف حرس الحدود 994 بلاغ مفاده، أن أحد أفراد طاقم قارب نزهة في عرض البحر يبلغ بفقدان المرافقين له، وهما شخصان نزلا من القارب لممارسة الغوص.

وتابع المتحدث أنه على الفور تمت مباشرة الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بجدة بخطة بحث وإنقاذ عاجلة وتوجيه الدوريات البحرية ودوريات البحث والإنقاذ مع عدد من الغواصين ومسح كامل المنطقة للبحث عنهم.

واستطرد أنه تم بفضل الله العثور على المفقودين وإنقاذهما وتقديم المساعدة لهما وعمل الإسعافات الأولية والكشف عليهما من قبل الهلال الأحمر السعودي، وكلاهما بصحة جيدة.