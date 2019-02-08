” سلطان الغنام فعلها ولم يُطرد ” .. طرد إدواردو يغضب الجمهور ” فيديو “
شهد لقاء الهلال والباطن، مساء اليوم، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طرد اللاعب كارسلوس إدواردو في الدقيقة 87.
وأثار قرار حكم اللقاء بطرد إدواردو، استغراب واستهجان جماهير الزعيم، إذ أكدوا أن نفس المشهد حدث من لاعب النصر سلطان الغنام خلال لقاء الرائد.
وأعرب البعض من جماهير الهلال، عن استغرابهم من الموقف إذ أن اللقطتين متشابهين، رغم وجود تقنية الفيديو.
وخطف الهلال، فوزًا قاتلًا من الباطن، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
السعودي[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 34 دقيقة
صحيفة صدى …هلالية للنخاع
والله انا مالي في الكورة مره لكني ملاحظ من اخبارها الرياضيه وهذا اخرها انها متحيزه مع الهلال وضد النصر
عمر الجهني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 دقيقة
ودي اصدق ان مالك بالكوره
saly[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 13 دقيقة
بس عاد ماقصر الحكم عوضهم بهدفين
واحد تسلل وواحد لمسة يد
دفع مو طبيعي من كل الاتجاهات
كله عشان ينظمون كاس العالم ويوصلون للعالمية
هذا طريقهم الوحيد للوصول 😂😂😂😂😂😂