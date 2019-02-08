” سلطان الغنام فعلها ولم يُطرد ” .. طرد إدواردو يغضب الجمهور ” فيديو “

ماجد محمد(صدى):

شهد لقاء الهلال والباطن، مساء اليوم، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طرد اللاعب كارسلوس إدواردو في الدقيقة 87.

وأثار قرار حكم اللقاء بطرد إدواردو، استغراب واستهجان جماهير الزعيم، إذ أكدوا أن نفس المشهد حدث من لاعب النصر سلطان الغنام خلال لقاء الرائد.

وأعرب البعض من جماهير الهلال، عن استغرابهم من الموقف إذ أن اللقطتين متشابهين، رغم وجود تقنية الفيديو.

وخطف الهلال، فوزًا قاتلًا من الباطن، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.